Кражи телефонов и вещей: в Югре зарегистрировано 62 преступления за сутки Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 62 преступления, по горячим следам раскрыто 40.

В Нефтеюганске подросток, находясь по улице Транспортная, похитил из автомобиля «КамАЗ» две аккумуляторных батареи на сумму 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 17-летний молодой человек находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, находилась в помещении по улице Нефтеюганское шоссе и украла сотовый телефон стоимостью 6 тысяч у мужчины. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде дожидается заслуженного наказания.

Кроме того, раскрыто шесть ранее совершенных преступлений. Так, сотрудники уголовного розыска Сургута нашли 19-летнего молодого человека, который украл из магазина мужской джемпер стоимостью более 3 тысяч рублей. Он уже дал признательные показания и теперь находится под подпиской о невыезде.