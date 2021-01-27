Хантымансийцы обсудят безопасность дорожного движения онлайн Фото: Виктория Терина

Хантымансийцы обсудят вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в режиме онлайн. Эфир на тему безопасности дорожного движения на территории столицы Югры состоится в рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе!». В эфире примут участие представители местного самоуправления, органов правопорядка, транспортных организаций, общественники. Поднимут важные аспекты безопасного движения для всех участников - автомобилистов, пешеходов, водителей маршруток и автобусов, владельцев автошкол, сотрудников ГИБДД.

Мероприятие продет на базе ханты-мансийской «Точки кипения» в гибридном онлайн-формате. 28 января в 18:30 стартует видеоконференция, которая объединит участников разговора. Часть участников подключится к беседе онлайн, а также прямая трансляция будет доступна на youtube-канале крауд-проекта и в его сообществе. Там же можно задать вопросы и написать комментарии, а также впоследствии посмотреть запись эфира.