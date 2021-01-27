Школьники Югры скоро вернутся к очному обучению Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В ковидных госпиталях на лечении находятся 834 пациента, развернуто ковидных коек - 1 971. Также в регионе продолжается вакцинация против COVID-19. За весь период пандемии поступило 27 тысяч доз Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V). До конца января ожидается поступление еще 40 тысяч доз, в феврале - более 70 тысяч доз вакцины. Уже привиты более 7 тысяч человек. А всего уже поступило 19 тысяч заявок на вакцинацию.

- Для вакцинации готовы 34 медицинские организации, работают 30 выездных мобильных бригад. До конца недели число пунктов увеличится до 79, количество выездных мобильных прививочных бригад – до 57. Прививку сделали 7 235 человек, - подчеркнула губернатор.

Также во время заседания Наталья Комарова сообщила о завершении поэтапного перехода от дистанционного обучения к очному. Так, за прошлую неделю более 3 тысяч обучающихся 6-11 классов вернулись к очному в образовательных организациях округа. Глава округа при этом отметила, что все школьники должны иметь при себе маски.

- Уважаемые земляки, мы должны соблюдать меры безопасности. Риски заражения все еще высокие. Призываю быть внимательными к себе, окружающим нас людям. Бережем себя и своих близких, - сказала губернатор.

Согласно системе «Цифровое уведомление» в округе возобновили работу более 3 тысяч местных бизнесов, включая более 1300 мест общественного питания, 629 спортивных объектов и 549 учреждений дополнительного образования. До 31 декабря 2021 года продлено получение единовременной выплаты в размере до 35 тысяч рублей, которая оказалась востребована среди многодетных семей округа.