В Ханты-Мансийске два подростка пострадали в ДТП Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

В Ханты-Мансийске на улице Зеленодольская 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд», наехала на малолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 14-летний мальчик получил травмы.

В эти же день в Ханты-Мансийске на улице Свободы, в районе дома 55, 45-летний мужчина, управляя автобусом «МАЗ», сбил несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП также 14-летний мальчик получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 – за нарушение требований к перевозке детей.

Управление Госавтоинспекции по ХМАО – Югре предупреждают водителей и пешеходов об осложнениях обстановки на дороге в связи с перепадами температурных режимов. Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.