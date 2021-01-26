Сургутяне ответят на 33 вопроса на Всероссийской переписи населения - 2021

Фото: администрация Сургута

Всероссийская перепись населения - 2021 пройдет в Сургуте с 1 по 30 апреля 2021. В этот раз жителям города зададут 33 вопроса. Первые 23 вопроса будут касаться пола, возраста, гражданства, места рождения, национальности и образования. Спросят, какие источники средств к существованию есть, попросят рассказать, какими языками владеете и сколько у вас детей.

Последние 10 вопросов касаются условий проживания, и почти ко всем из них есть варианты ответов. Участникам переписи предстоит отметить тип жилого помещения (дом, квартира, общежитие), выбрать время постройки дома. А ещё нужно будет назвать общую площадь жилья, отметить тип благоустройства (отопление, электричество).

А вот иностранцам, живущим в России, нужно будет ответить всего на 7 вопросов (пол, возраст, страна проживания, цель приезда в Россию и т.д.).