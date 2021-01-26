В Ханты-Мансийской окружной клинике идет вакцинация населения от COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Ханты-Мансийской окружной клинике идёт вакцинация населения от COVID-19. Первый компонент вакцины уже получили 615 человек, второй компонент, а, значит, считаются привитыми – 216 жителей окружного центра. По результатам выборочной проверки из 15 человек: уровень антител в их организме показал хороший результат, что свидетельствует о хорошем иммунитете после прививки.

- Ждем на этой неделе очередную партию вакцины в количестве 1260 доз. Желание привиться от коронавируса у жителей города большое. В лист ожидания мы внесли на сегодня уже 1300 человек, – говорит Светлана Гасанова, заведующая отделением медицинской профилактики больницы.

Много желающих получить прививку от коронавируса среди людей старшего возраста, пенсионеров. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом, люди старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавируса.

По наблюдениям врачей больницы, серьезных осложнений у вакцинированных людей на введение прививки нет. Некоторые сталкивались лишь с местной и общей реакцией организма в виде повышения температуры, слабости, недомогания, покраснения и болезненности в месте инъекции. По мнению специалистов, это вполне допустимо.