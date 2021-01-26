Кража вещей в магазине закончилась для югорский парней уголовным делом Фото: pixabay.com

В Сургуте двое молодых людей, находясь в торговом зале магазина по Югорскому тракту, украли вещи, общей стоимостью 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые под подпиской о невыезде будут дожидаться заслуженного наказания.

В Нягани ранее судимая девушка, используя краденную банковскую карту, перевела на свою карту 14 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая также находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района нашли 25-летнего мужчину, который, находясь на территории кустовой площадки, похитил имущество стоимостью порядка 240 тысяч рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 28 преступлений, по горячим следам раскрыто 17. Кроме того, раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений.