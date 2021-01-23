Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 января 2021 года увеличилось на 217 человек

По клинической структуре на момент обнаружения болезни в состоянии пневмонии было 37 югорчан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 218 и составило 46 110 человек.

Окружной оперштаб сообщил, что в Югре за последние сутки выявлено 218 новых случаев коронавируса (с начала пандемии – 46 110 человек).

По клинической структуре на момент обнаружения болезни в состоянии пневмонии было 37 пациентов, с симптомами ОРВИ коронавирус переносили 176 человек, в бессимптомной форме заболевание протекает у пяти югорчан.

Больше всего заболевших зафиксировано в Сургуте - 34 человека, Нягани - 25 человек, и в Нижневартовске - 20 человек.

Фото: оперштаб Югры

За минувшие сутки 226 человек выздоровели, за весь период пандемии — 42 660 человек.

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.