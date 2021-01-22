Югорские полицейские помогли замерзшему тюменцу на дороге Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Сильные морозы застали жителя Тюменской области в дороге, он ехал по федеральной трассе Р404 «Тюмень-Ханты-Мансийск». В пути у водителя вышел из строя рабочий автомобиль – «КамАЗ». На улице около 5 утра, вокруг никого, на трассе тишина, самостоятельно устранить поломку было невозможно, тогда мужчина позвонил знакомым, но помочь они пообещали только через пару-тройку часов. Оставалось надеяться, что в -30 ему удастся дождаться подмоги и не замерзнуть.

Но ему повезло, что незадолго до этого происшествия сотрудники ОБ ДПС УМВД России по ХМАО – Югре выехали на патрулирование трассы. Ещё издалека они заметили на обочине припаркованный «КамАЗ» без внешних световых приборов. Госавтоинспекторы предложили тюменцу вызвать дорожную службу, оградить автомобиль, а его довезти до ближайшего кафе, где бы он смог обогреться, перекусить и в безопасности дождаться помощи.

Позднее, на «горячую линию МВД России по ХМАО-Югре поступил звонок от мужчины, который отблагодарил полицейских за их небезразличное отношение и своевременную помощь.