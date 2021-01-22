В Сургутском районе родились Иветта, Робия и Талант Фото: pixabay.com

В Сургутском районе впервые за 5 лет девочек родилось больше, чем мальчиков. Всего в 2020 году родилось 1460 детей.

Самые популярные имена для мальчиков за год: Артём, Илья, Михаил, Максим, Роман; для девочек: София, Сафия, Дарья, Анна.

В Сургутском районе родители были креативными и называли своих малышей необычными именами, мальчиков – Талант, Евсей, Моисей, Хазар, Серафим, девочек – Иветта, Робия, Тавифа, Беатриса, Асиль.

- Несмотря на то, что родившихся значительно больше, чем умерших в прошлом году у нас повысилось число зарегистрированных смертей. Оно составило 422. Это на 61 больше, чем в 2019 году. Мужчин умерло 237, женщин - 185. В процентном соотношении среди умерших - 56% мужчин и 44% женщин. На протяжении последних лет доля мужчин в структуре смертности преобладает, - рассказала Юлия Фролова, начальник районного отдела ЗАГС.

Жители Сургутского района, а именно: 75 человек за 2020 год решили изменить ФИО. Основная часть обратившихся меняли фамилии - 60 человек, имя – 8 человек, отчество – 18 человек.