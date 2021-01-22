В Нижневартовске детские сады готовы принять малышей до года Фото: pixabay.com

В Нижневартовске некоторые детские сады готовы принять малышей до года. По запросу родителей, детский сад сможет открыть такую группу.

В 2020 году ясельные группы для малышей в возрасте от 2 месяцев действовали в шести садах, но из-за ограничительных мер в период пандемии востребованность на данную услугу среди вартовчан снизилась.

- Кто-то из родителей с начала действия периода ограничительных мер перешел на дистанционную работу, у кого-то возникли иные обстоятельства, поэтому группы для малышей работали только в трех детских садах Нижневартовска: №80, 37 и 10, - пояснила начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города Татьяна Ревкова.

В ясельных группах есть всё необходимое: пеленальные столы, манежи, стульчики для кормления, развивающие игры, качели, кроватки, техника для кухни и другое. Для детей разработано специальное меню в соответствии с возрастом. Кроме того, у кормящей мамы есть возможность приехать и покормить ребёнка.

- Группы оборудованы видеонаблюдением. Малыши находятся под постоянным присмотром педагогов и медработника. Два раза в неделю детей посещает педиатр нижневартовской детской поликлиники, - рассказала Татьяна Ревкова,

Татьяна Ревкова также сообщила, что для маленьких воспитанников разработаны программы, включающие развивающие комплексы, игры, массажные процедуры.

Например, ясельную группу в детском саду №37 посещают 10 малышей. Ухаживают за ними два воспитателя и два помощника, которые дополнительно обучались по направлению работы с детьми младенческого возраста. Для прогулок в саду оборудована специальная закрытая веранда с раздвижными окнами, есть различные коляски. Есть стерилизатор для детской посуды и бутылочек, холодильник для хранения и аппарат для подогрева питания.

Стоит отметить, что первая такая группа была открыта в экспериментальном режиме в 2017 году. Примечательно, что она стала первой не только для Нижневартовска, но и для всей страны.