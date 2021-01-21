В Нягани столкнулись «Лада» и «Тойота»: 2 взрослых и ребенок получили травмы Фото: ГИБДД России

В Нягани 32-летняя женщина, находилась за рулём автомобиля «Лада» и не справилась с управлением. Автомобиль занесло с проезжей части на полосу встречного движения, где случилось столкновение с автомобилем «Тойота», за рулём которого находился 29-летний мужчина. В результате ДТП 34-летняя пассажирка автомобиля «Тойота», водитель автомобиля «Лада» и ее 9-летняя пассажирка получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 аварии, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 112 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание югорчан на необходимость соблюдения правил дорожного движения и выбора скорости движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями. А также при перевозке пассажиров, в том числе детей, не забывать об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.