В Югре проводится акция «Пожарная безопасность на транспорте» Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В последнее время участились случаи возгорания автомобилей, в период морозов сотрудники МЧС вышли на улицы, чтобы разъяснить югорчанам правила пожарной безопасности при использовании транспорта и правила поведения при пожаре в общественном транспорте.

По пути следования общественного транспорта специалисты ведомства объясняли пассажирам о способах эвакуации и правилах использования первичными средствами пожаротушения. На стоянках городского такси и на заправках Югорские огнеборцы провели разъяснительную работу с водителями. Напомнили, как действовать в случае возгорания автомобиля, вручили памятки по правилам пожарной безопасности.

Во время рейда в Покачах и Лангепасе спасатели убедились, что многие горожане хорошо знают, как действовать в чрезвычайной ситуации и как пользоваться первичными средствами пожаротушения.