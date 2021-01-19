Накануне наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Радужному патрулировали улицы городу по привычному маршруту патрулирования. Двигаясь по одной из городских улиц на служебном автомобиле, госавтоинспекторы заметили женщину, лежавшую на тротуаре недалеко от проезжей части дороги.Полицейские быстро направились к югорчанке, она была в сознании, а рядом с ней сидела случайная прохожая, пытаясь оказать первую помощь. Женщина рассказала, что внезапно почувствовала себя плохо и не может дальше идти, так как теряет равновесие из-за сильного головокружения. Стражи порядка взяли её на руки, донесли до машины и отвезли в больницу.Благодаря тому, что полицейские вовремя привезли жительницу Радужного в лечебное учреждение, ее удалось спасти. Женщине оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.