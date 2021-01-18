Следственным отделом по Нижневартовскому району возбуждено уголовное дело против 61-летнего жителя города Нижневартовск. Он обвиняется в убийстве.11 января 2021 года около 16 часов обвиняемый, находился в охотничьей избе, расположенной на территории Излучинского участкового лесничества, в районе 170 километра реки Вах. Мужчина накануне отмечал день рождения, поэтому находился в состоянии алкогольного опьянения. Югорчанин поругался со сторожем соседней избы и выстрелил в него дробовым зарядом из охотничьего ружья, попав ему в грудь и шею. От полученного огнестрельного ранения 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.Убийца пытался скрыть следы преступления, переместил тело к оврагу, расположенному недалеко от избы, сбросил вниз и присыпал снегом, после чего попутным транспортом выехал в Нижневартовск. Спустя несколько дней его задержали сотрудники уголовного розыска, мужчина признался в преступлении.Преступник находится под стражей. По уголовному делу продолжается расследование.