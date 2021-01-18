Ханты-Мансийский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против трех участников организованной преступной группы. Они обвиняются в преступлении, по статье \\"покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием сети «Интернет», в крупном размере\\".Следствием выяснено, что трое 20-летних жителей Астрахани для продажи наркотиков в апреле 2020 года прибыли в Ханты-Мансийск. Дальше они вступили в организованную преступную группу, осуществляющую сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазин на территории Ханты-Мансийска и Нижневартовска.Обвиняемые, получили от соучастников крупные партии запрещенных веществ, фасовали их и размещали их в «тайники-закладки» в указанных городах. Преступления совершались через интернет, поэтому участники преступной группы и покупатели не контактировали. Но их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в мае 2020 года. У них обнаружили более 370 граммов наркотиков.Обвиняемые взяты под стражу. Уголовное дело направлено в суд.