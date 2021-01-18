В Югре за выходные зарегистрировано 98 преступлений, по горячим следам раскрыто 70. Кроме того, в выходные было раскрыто 15 ранее зарегистрированных преступлений.Один из случаев произошел в Белоярском. Местный 33-летний мужчина, находясь в квартире своего знакомого, украл банковскую карту, с которой потом снял 169 тысяч рублей. Во время допроса мужчина признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.В Ханты-Мансийске задержан ранее судимый мужчина, у которого обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что там находилось наркотическое средство массой 2,115 грамма. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый во всем признался.В дежурную часть Когалыма обратился мужчина с заявлением о краже. По словам потерпевшего, неизвестный взломал дверной замок и проник в помещение заправочной станции, откуда украл металлический ящик с деньгами на сумму 33 тысячи 600 рублей. Сотрудник УУП нашли 36 летнего подозреваемого, во время допроса он дал признательные показания. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.Сотрудники уголовного розыска Сургута нашли 22-летнего молодого человека, который из офиса продаж оператора сотовой связи украл беспроводную гарнитуру стоимостью около 3 тысяч рублей. Ранее судимый мужчина будет под подпиской о невыезде дожидаться наказания за свои поступки.