Школы Сургутского района начнут зачислять ребят в первый класс с 1 апреля 2021 года. По словам директора департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольги Кочуровой, раньше прием документов начинался с 1 февраля.- Родители, которые проживают на закрепленной к школе территории, смогут подать заявление начиная с этой даты. Заявление также подают те, чьи дети относятся к льготной категории: семьи военнослужащих, работников полиции, - рассказала она.Дополнительный срок определен с 6 июня по 5 сентября 2021 года. В этот период заявление могут подать родители, чьи дети адресно не закреплены к той или иной школе. Как отметила Ольга Кочурова, если раньше учредитель в лице департамента образования издавал документ по закреплению территории в срок до 1 февраля, то сейчас этот срок регламентирован до 15 марта.Не раньше 15 марта документ о закреплении территории размещается на сайте департамента образования и на сайтах образовательных организаций.Отметим, что в 2021-2022 учебном году школы Сургутского района планируют принять около 2-х тысяч первоклассников. Кроме того, ученики 10-11 классов имеют право самостоятельно изменить формат обучения без заявления родителей.