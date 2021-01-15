Молодые и инициативные ребята из Санкт-Петербурга посвятили проект сотрудникам 90-й пожарно-спасательной части города Нижневартовска. Огнеборцы рассказывают о своей работе, авторы фильма постарались раскрыть неизвестную для обывателя сторону профессии и показать, что пожарные – такие же люди, с обычными человеческими желаниями и переживаниями.- На наш взгляд, населению нужно рассказывать об интересных людях, социально важных профессиях. Например, важно рассказать о тех, кто изначально готов рисковать собой ради других, кто скромно совершает свой подвиг каждый день. Какой склад характера у этих людей? Испытывают ли они страх? Ну и кому-то просто в очередной раз напомнить о правилах пожарной безопасности, – рассказал режиссер проекта Никита Симанович.Сценарий к фильму был написан за несколько суток. Вся сложность была в съемках. На это у творческой группы был всего один день.Авторы фильма уверены, что самое ценное в любой профессии – это люди, профессионалы, опытные, умеющие справиться с любой задачей. Съемочная группа с интересом погрузились в мир киносъемок. Все старались способствовать съемке, чтобы результат получился не наигранным, а таким, как есть на самом деле, в жизни.- Возможно, вдохновившись нашим фильмом, зритель откроет для себя по-новому профессию пожарных и в целом станет более внимательно относиться к пожарной безопасности, - сказал Никита Симанович.