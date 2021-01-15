С начала года сотрудники МЧС России посетили более 11,5 тысячи жилых домов и дачных участков. В рейдах приняли участия органы местного самоуправления, сотрудники полиции, соцзащиты и добровольцы.В Сургутском районе провели беседы по пожарной безопасности в дачных кооперативах и по местам проживания многодетных семей, граждан, находящихся в социально опасном положении.Пожарные побывали в дачных кооперативах Лянтора и в посёлке Нижнесортымский. Сотрудники чрезвычайного ведомства особое внимание уделили исправности печного отопления и электрохозяйства в домах, напомнили об осторожности при курении и раздали памятки с требованиями пожарной безопасности в частном жилом секторе.Комиссия по делам несовершеннолетних вместе с спасателями проводят рейды по местам проживания многодетных семей. Сотрудники МЧС России проверят дома на предмет пожароопасности: проверяют состояние электропроводки, печей и наличие в жилых помещениях самодельных нагревательных приборов. С детьми спасатели беседуют на тему «Спички детям не игрушка» и рассказывают, как могут быть опасны игры со спичками и зажигалками.Более 500 дачных участков в 27 садоводческих и огороднических кооперативах Сургутского района обследовали инспекторы госпожнадзора.Основное внимание уделили соблюдению правил пожарной безопасности, таких как наличие и возможность подъезда к источникам наружного противопожарного водоснабжения, наличие проездов для пожарной техники и системы оповещения людей и схемы кооператива.Спасатели напомнили югорчанам основные правила пожарной безопасности при использовании печного отопления, газобаллонного оборудования, электрообогревательных приборов, правила поведения при пожаре и телефоны вызова экстренных служб.