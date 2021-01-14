Житель Нижневартовска попался на уловки мошенников, перечислив им 800 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчине позвонил «специалист службы безопасности банка». Он сообщил, что кто-то оформил кредит от его имени. Затем горожанину позвонили якобы из полиции, и «оперуполномоченный» заявил, что для поиска мошенников нужно исполнить все требования банка.В ответ мужчина заявил, что ему нужно посоветоваться с юристом. Однако «полицейский» заверил, что в связи с тайной следствия нельзя ни с кем делиться сведениями. Нужно одно – немедленно оформить «зеркальный» кредит, а при получении денег – тут же перевести их на спецсчета, которые будут фигурировать в уголовном деле.Нижневартовец клюнул и оформил кредит на свое имя. Он снял с банкомата 595 тысяч рублей, но деньги там закончились. Потерпевший отправился к другому банкомату и снял там остатки. Всю наличку мужчина под диктовку лже-полицейского зачислил на «безопасные» счета.После перечисления денег вартовачнину снова позвонил «работник банка» и сообщил, что операция прошла успешно. И завтра ему необходимо ещё раз поучаствовать в такой схеме. Только после этого он понял, что его обманули.