Прокуратура города Лангепаса во время проверки работы ООО «Концессионная коммунальная компания» нашла нарушения законодательства о промышленной безопасности при использовании опасных производственных объектов – водогрейных котлов.Как выяснилось, организация эксплуатировала водогрейные котлы с нарушением лицензионных требований. Котлы являются опасными производственными объектами III класса опасности. Лицензия на проводимые работы уполномоченным органом обществу не выдавалась, взрывопожароопасные объекты, эксплуатируемые организацией, в лицензии не прописаны, с соответствующим заявлением о переоформлении лицензии филиал в специальный орган не обращался.Для устранения нарушений закона прокурор города провёл работу и обязал генерального директора ООО «Концессионная коммунальная компания» исправить ситуацию. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.На сегодняшний день общество направило документы по переоформлению лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.