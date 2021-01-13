В Югорске, 12 января в 19 часов 44 минуты, поступило сообщение о пожаре на улице Транспортной. Когда приехала первая пожарная техника горела баня и гараж, расположенные под одной крышей, огонь перекинулся на крышу расположенного рядом жилого дома. На улице пожарных встретил мужчина. Он сообщил, что в внутри находятся две женщины, одна из них в преклонном возрасте и не может самостоятельно передвигаться. Огнеборцы быстро приступили к поиску женщин и одновременно с этим организовали тушение пожара.Проникнув в дом, часть крыши которого уже горела, пожарные обнаружили хозяйку дома, а в другой комнате пожилую женщину. Обе были в сознании. Пожарные укрыли их одеялами, захватили с собой теплые вещи и помогли женщинам выйти из задымленного помещения.На полную ликвидацию пожара потребовалось 2,5 часа. Работали две пожарно-спасательные части города, были задействованы аварийные и экстренные службы.В настоящее время проводится проверка причин пожара. Предположительно, пожар начался из-за нарушения правил устройства и использования электрооборудования.