В Югорске 34-летний местный житель обратился с заявлением в ОМВД России по г. Югорску о том, что аферисты пытались похитить его деньги.Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что кто=то пытается оформить кредит на его имя. Затем мошенник сказал, что с ним свяжется другой специалист. Но не дожидаясь соединения со специалистом, мужчина положил трубку.Тогда аферист перезвонил югорчанину еще раз и стал угрожать тем, что у них есть ксерокопия его паспорта, электронная подпись и другие документы. Для убедительности звонивший сказал, что на мужчину уже оформлен кредит и ипотека после чего положил трубку.Югочанин знал про виды и методы мошенничества, и не испугался, не пошел на поводу у мошенников, а обратился в полицию.