В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратился 70-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он пояснил, что работает в такси и в дневное время ему поступила очередная заявка через специальное приложение с пометкой «курьерская доставка».После того, как водитель принял заказ с ним связался клиент и сообщил, что ошибочно перевел на банковскую карту водителя деньги. Кроме того, на мобильный телефон пострадавшего действительно поступило сообщение о якобы зачисленных средствах на счет в сумме 25 тысяч рублей. Мошенник под предлогом возврата денег, попросил купить алкоголь, а после, забрать его из магазина и отвезти в аэропорт, а оставшуюся сумму перевести на абонентские номера через банкомат.Сургутянин выполнил просьбу, купил необходимые напитки на сумму более 17 тысяч рублей и около 8 тысяч рублей перевел неизвестному. После чего мошенник перестал выходить на связь и мужчина понял, что его обманули.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.