Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора ООО «Ойл экспресс» по статье \\"уклонение от уплаты налогов\\".Как выяснилось во время следствия, директор коммерческой организации создал с подставными фирмами фиктивный обмен документами по поставке дизельного топлива для автомобилей. На самом деле организации являлись «фирмами-однодневками», никаких работ не выполняли, а использовались лишь для создания поддельных документов для получения необоснованной налоговой выгоды. Поставку топлива организация проводила самостоятельно.Налоговые декларации, содержащие ложную информацию о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет государства, обвиняемый представил в налоговую инспекцию. Включив в налоговые декларации за 2014-2016 годы заведомо ложные сведения, злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 29 миллионов рублей.Во время расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд. Кроме того, прокуратурой в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании суммы ущерба.