На территории города Урай произошло 6 пожаров на автотранспорте. В новогодние праздники в микрорайоне «Шаимский» в результате возгорания автомобиля один автомобиль был уничтожен огнем, второй поврежден. Наиболее часто повторяющиеся причины пожаров: неисправность электрооборудования и топливной системы; неосторожное обращение с огнем при курении, подключении подогрева двигателя.На каждом владельце транспортного средства лежит ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности собственного гаража и автомобиля. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании.Кроме того, для освещения мест и участков работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения причины короткого замыкания. Наличие надежного и исправного огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля.