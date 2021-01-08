У здания автовокзала Ханты-Мансийска по улице Комсомольской загорелся микроавтобус Iveco. ЧП произошло 7 января в 10:09 утра. Автобус следовал по маршруту Советский - Ханты-Мансийск.На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и ликвидировали возгорание в первые минуты. Люди находившиеся в микроавтобусе не пострадали.Евгений Девятков, начальник МКУ \\"Управление гражданской защиты населения\\", сообщил, что причиной возгорания микроавтобуса стала неисправность электропроводки.Также Евгений Девятков рассказал, что с начала года в Ханты-Мансийске было ликвидировано 6 пожаров: в них пострадали двое человек и один погиб.В начале 2020 года за этот же период был зарегистрирован лишь один пожар. Пострадавших в нем не было. По словам мужчины, динамика возгораний вызвана неблагоприятными погодными условиями в начале 2021 года. Из-за низких температур во время праздников югорчане пренебрегает мерами предосторожности.На сегодняшний день, представители администрации совместно с сотрудниками МЧС проводят профилактические рейды, в ходе которых ежедневно информируют граждан о правилах пожарной безопасности и раздают памятки.