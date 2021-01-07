За прошедшие сутки на югорских дорогах зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб, а пятеро - получили травмы, в том числе два несовершеннолетних пассажира.Трагическая авария произошла на 175 километре автодороги Сургут-Нижневартовск. Около 9:40 автомобиль «КАМАЗ», за рулем которого находился 56-летний мужчина, упал в правый кювет, перевернувшись на бок, кроме того, автомобиль столкнулся с опорой ЛЭП.В результате ДТП пассажир, 29-летний мужчина, скончался на месте происшествия, а сам водитель получил травмы.Также напоминаем, что на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 15 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 из них - за отказ от медицинского освидетельствования и один - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также 12 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 25 - за нарушение требований к перевозке детей.