На улице Югорской в Сургуте дотла выгорел автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.По информации пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании машины поступило в 11.03 поступило. Спасателям удалось его локализовать уже в 11.09, открытое горение ликвидировано в 11.10.– В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания, – отметили в ведомстве.