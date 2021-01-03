Проект «Вдохновленные Югрой: литературный медиакалендарь» нижневартовской Библиотечно-информационной системы и ПРОСВЕТ-НВ вошел в число победителей второго конкурса на грант губернатора Натальи Комаровой.Проект является годовой серией мероприятий и специальных событий для молодежи Нижневартовского района. Его цели - популяризация югорской литературы, стимулирование интереса к чтению произведений местных авторов и поддержка самостоятельного литературного творчества.В планах у организаторов - создать цикл авторских литературно-просветительских программ, посвященных писателям и поэтам ХМАО-Югры, в формате медиакалендаря, а также организовать творческие практикумы по созданию качественных медиатекстов и размещению их на интернет-площадках округа, в том числе с применением дистанционных технологий.