Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» шагает по стране с 10 декабря. В канун Нового года в ней приняла участие и глава Югры Наталья Комарова. Случилось это сегодня, 31 декабря, в ходе рабочего визита в Сургут.Федеральный штаб направил в Югру 1 110 подарков для медицинских работников и их семей. Сейчас их доставляют жителям региона. Волонтеры-медики рассказали главе региона, что в автономном округе добровольцы оказывают поддержку медицинским работникам с самого начала пандемии. Наталья Комарова поздравила сотрудников скорой медицинской помощи с наступающим Новым годом, пожелала им здоровья и беречь себя.Присоединиться к акции «Новый год в каждый дом» может любой желающий, достаточно оставить заявку на сайте «Мы вместе».– Когда в стране отменены традиционные новогодние елки за дело берутся волонтеры, которые на целый месяц становятся волшебниками и в образе Дедов Морозов и Снегурочек дарят праздник детям во всех регионах России. Оставляйте свои заявки и ждите праздника от главных новогодних героев страны! – призывает фонд.Россиян приглашают стать добродетелями во всероссийских акциях «Ёлка желаний» или исполнить желание в челлендже #Спасибо2020.– Уходящий год показал нам насколько важно быть вместе. Абсолютно каждый человек почувствовал поддержку своих родных и близких! В этом году мы поняли, как дороги и важны нам люди, которые окружают нас! Предлагаем сказать «Спасибо!» своим близким людям, друзьям, врачам, педагогам, соседям и всем, кто рядом с нами. Запиши видеообращение с благодарностью дорогим людям, которых порой мы оставляем без внимания. Выложи его в своих социальных сетях с хештегом: #спасибо2020. Рассказ можно сопроводить личной историей взаимодействия с такими людьми, примером его помощи и добросовестным отношением к профессии. Если же ты сам хочешь стать Дедом Морозом и радовать детей своего региона, оставляй заявку и присоединяйся к новогодней команде добра, – зовут организаторы.По итогам акции выберут лучшего волонтера – Деда Мороза страны, который вместе со своей семьей совершит путешествие в Великий Устюг. Подробности на сайте «Мы вместе».