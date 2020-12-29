Реконструкция подстанции «Перегрёбное» завершилась. Энергообъекту более 30 лет, он обеспечивает электричеством свыше 3 600 жителей двух поселков Югры, а также предприятия компании «Газпром Трансгаз Югорск».– Модернизация подстанции повысила надежность электроснабжения объектов транспортировки газа, но и продолжили реализацию программы «Россетей» по переходу компании на централизованное управление сетями. На обновление подстанции энергетики направили более 64 миллионов рублей, – подчеркнули представители компании «Россети Тюмень».На подстанции «Перегрёбное» установили новые трансформаторы тока и напряжения, оборудование высокочастотной связи, система учета, с помощью которой сбор данных розничного рынка электроэнергии с подстанции можно будет производить удаленно. В новом общеподстанционном пункте управления автоматизировали рабочее место оперативного персонала. Теперь энергетики дистанционно могут наблюдать и оперативно получать информацию о режимах работы сети, то есть в режиме онлайн видеть, что происходит на подстанции с оборудованием.Работать на опережение позволяют современные микропроцессорные защиты, установленные взамен электромеханических устройств. Менять настройки параметров оборудования тоже можно без выезда на объект.– Работы на подстанции «Перегрёбное» позволили нам сформировать техническую базу для последующего этапа модернизации объекта, в том числе и установки телеуправления. Это даст нам возможность локализации аварии на объекте без вмешательства человека, – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Энергокомплекс» Руслан Выставкин.