За выходные дни на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 6 – получили травмы.В ночь с воскресенья на понедельник на 10 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошло столкновение двух автомобилей: «Киа», под управлением 34-летнего мужчины и «Мерседес», под управлением 40-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Киа» от полученных телесных повреждений скончался на месте.Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 25 – за нарушение требований к перевозке детей.Сотрудники ГИБДД призывают водителей учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости движения и соблюдать правила дорожного движения.