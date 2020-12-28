Городская акция по вязанию самого длинного шарфа с занесением в книгу рекордов России проходит в окружной столице в рамках проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири 2020/21».В акции может принять участие любой желающий житель окружной столицы, не зависимо от пола и возраста. Участники могут связать элемент шарфа на своей территории, либо в специально оборудованном месте в торгово-развлекательном центре «Галактика» по адресу ул. Заводская, 26.Элемент шарфа должен быть шириной 30 см и длиной не менее 50 см. Цвета пряжи могут быть: синими, голубыми и белыми. Размер спицы 4 мм. Желающему связать шарф в ТЦ «Галактика» нужно подойти к стойке продаж билетов в кинотеатр и вписать себя в список участников для последующего подведения итогов.Итоги акции занесут в книгу рекордов России, а каждый участник акции будет награждён памятным сертификатом.Пятеро обладателей самых длинных шарфов будут награждены призами от Туристско-информационного центра. Работы принимаются 20 января 2021 года с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Пионерская, 46. Подробности в официальной группе туристско-информационного центра.