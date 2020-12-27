В Югре появились семь автоматических пунктов весогабаритного контроля Объекты находятся в Нижневартовском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. С 1 января 2021 года они начнут работать в тестовом режиме. Пункты обеспечат круглосуточный мониторинг состава и интенсивности транспортного движения на основных направлениях дорог округа.– Все объекты будут оснащены измерительными приборами, регистрирующими весогабаритные параметры транспорта при любой скорости движения. В комплексах также будет установлено оборудование для фотовидеофиксации и распознавания государственных регистрационных знаков. При этом зона автоматического измерения охватывает всю ширину дороги, а составляющие системы имеют единое централизованное управление и обладают общей технической поддержкой, – рассказали в пресс-центре Правительства Югры.В ведомстве подчеркнули, что внедрение таких автоматических пунктов весогабаритного контроля позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и обеспечить поддержание нормативного состояния дорог региона, благодаря анализу данных о суммарной нагрузке от проходящего транспорта.