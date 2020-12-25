Депутаты думы ХМАО приняли изменения в закон «О гербе и флаге Югры», внесенные окружным правительством, в соответствии с которыми утвержден герб региона.В качестве основного геральдического символа округа принят герб, который соответствует всем геральдическим требованиям. В его разработке участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. Авторами были изучены исторические аспекты развития Югры и совместно с геральдическим советом при президенте России доработано изображение герба с учетом норм и правил геральдики.Во время разработки герб прошел широкое общественное обсуждение. Жители региона, представители региональной общественной палаты, общественные советы, молодежный парламент, коренные малочисленные народы Севера, волонтерское движение, союз писателей России, ветеранские организации, креативный кластер - все они стали участниками в придумке и обсуждении герба.Кроме того, состоялось обсуждение на площадках социальных сетей в интернете, где свыше 50 процентов югорчан отдали свои голоса за указанный вариант.В соответствии с принятым законом до 1 января 2022 года установлен переходный период. Указом президента России утвержденный герб Ханты-Мансийского автономного округа соответствует всем предъявляемым требованиям и будет внесен в специальный регистр.