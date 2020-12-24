Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье заключается в значительном повышении уровня стресса, тревоги, депрессивных расстройств и снижения памяти и внимания. Врач-психиатр Нижневартовской психоневрологической больницы посещала пациентов, проходивших лечение на дому.Специалист опросила пациентов, чтобы определить эмоциональное состояния в период пандемии и изоляции. Участниками опроса стали пациенты с диагнозом COVID-19 и переносящие болезнь в лёгкой или среднетяжелой форме заболевания.Большинство пациентов отмечают желание больше спать, они не чувствуют апатию, равнодушие к происходящему. Большинство женщин обеспокоены будущим, а именно работой, учебой. У мужчин этот показатель значительно снижен. Сильнее чем обычно пациенты испытывают беспокойство за близких и тревожатся за своё состояние.Конечно любой человек в период пандемии требует настороженности в отношении психического здоровья. Среди опрошенных большинство выделили реакции в виде усиления напряжённости, страха, тревоги в связи с инфицированием новой коронавирусной инфекцией. А также сам внешний вид врача (СИЗ), невозможность полного визуального контакта усугубляли данные реакции.Вывод сделанный врачами ясно даёт понять, что COVID-19 – это не только соматические последствия от перенесенной инфекции, но и реакция психики на сам факт наличия заболевания, изоляцию от близких людей, лечение и восстановительный период.