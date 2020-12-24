Прокуратура округа в суде апелляционной инстанции добилась изменения приговора Нефтеюганского районного суда против 39-летней местной жительницы Айгуль Субботы. Она признана виновной в совершении преступлений в присвоении чужого имущества в особо крупном размере и в отмывании денег.Известно, что подсудимая, являясь кассиром-контролером отдела кассовых операций одного из банков, в период с февраля по июль 2019 года украла деньги, выданные ей подотчет из кассет банкоматов, на общую сумму 59 миллионов рублей.Пытаясь скрыть источник получения средств она зачисляла их на виртуальный электронный счет на торговой платформе онлайн инвестиций, совершала с ними финансовые операции, а в последующем переводила похищенные деньги на свою банковскую карту и тратила на личные нужды. Нефтеюганский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Но государственный обвинитель не согласился с приговором суда и посчитал его слишком мягким, поэтому подал на несправедливое решение апелляцию.Вышестоящим судом виновной назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.