В Сургутскую полицию обратилась 28-летняя девушка и заявила о мошенничестве, совершенном в отношении нее.Сургуьянка рассказала, что неизвестный мужчина позвонил ей и убедил в том, что является сотрудником страховой службы ликвидированной брокерской компании. В разговоре девушка узнала, что ей полагается выплата, за то что она раньше вела торги и вкладывала деньги. Для вывода с торговой площадки средств в сумме около 1,5 миллиона рублей, необходимо следовать инструкциям брокера.Девушка перешла по ссылке «sepapay.webisite», где ввела данные своей банковской карты, cvc-код и пароли из смс-сообщений от сервисного номера банка. В течение трех дней несколькими операциями она переводила деньги с принадлежащих ей карт двух разных банков, в результате чего потеряла собственные накопления в размере более 700 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.