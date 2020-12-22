Югорчане, болеющие COVID-19 получат бесплатные лекарства Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова, в режиме видеоконференции, провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Наталья Комарова сообщила, что правительством Российской Федерации продлена возможность выдачи бесплатных лекарств людям, которые болеют коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей.

- На эти цели нашему региону выделено 34,8 миллиона рублей. Прошу департамент здравоохранения автономного округа обеспечить бесперебойность выдачи и доставки необходимых лекарственных препаратов пациентам, которые в этом нуждаются, - сказала губернатор.

Кроме того, в регионе продолжается иммунизации медработников против COVID-19. Глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что в округе более 45 тысяч медицинских работников и более 73 тысяч работников образования должны пройти процедуры.

Также глава региона напомнила, что в Сургуте открыт цех по изготовлению средств индивидуальной защиты.

- Это вторая организация по производству масок и медицинской одежды в округе. Первое предприятие было открыто в селе Батово (Ханты-Мансийский район). Продукция предприятий соответствует условиям ГОСТов и техническим условиям. Каждый новый вид изделий проходит сертификацию. При выходе на проектную мощность эти организации обеспечат потребность учреждений здравоохранения и предприятий автономного округа в масках, защитных костюмах, бахилах, - рассказала губернатор.

На заседании также проговорили вопросы, связанные с принятым решением президента России Владимира Путина о единовременной выплате детям до 7 лет. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей и получат её семьи с детьми до конца 2020 года.

- Средства получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, - добавила глава региона.

Отмечено, что в случае если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года и родители не обращались ни за одной из выплат на детей, подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах пенсионного фонда.

Видеозапись заседания регионального штаба можно посмотреть в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».