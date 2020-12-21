В Сургутском районе «ВАЗ» столкнулся с «Хендай»: пассажиры и водители получили травмы Фото: ГИБДД России

За выходные на территории округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получил травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

В Сургутском районе на 72 км автодороги «Сургут – Лянтор» 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», пытаясь совершить обгон, не убедился в безопасности и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Хендай». В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир автомобиля «ВАЗ», а также пассажирки автомобиля «Хендай» получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 35 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за отказ от медицинского освидетельствования, 8 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 53 водителя за выезд на полосу встречного движения, 61 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора безопасной скорости в зависимости от дорожных и погодных условий.