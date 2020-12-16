В Югре сотрудники МЧС продолжают дезинфекцию общественных мест Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-ЮГРЕ

Сотрудники МЧС проводят санитарную обработку объектов и учреждений на территории г. Сургута и Сургутского района. Для этого сформирована специальная бригада.

Специалисты МЧС уже провели дезинфекцию детских садов, школы и спортивного комплекса в посёлке Белый Яр.

Кроме того, спасатели, переодевшись в защитные костюмы, провели комплексную противоэпидемическую обработку помещений железнодорожного вокзала. Для проведения работ было выбрано оптимальное время, для дезинфекции применялся специальный состав, эффективно уничтожающий вирусы, но безопасный для людей и животных. Обработаны все поверхности в помещениях, предназначенных для пребывания пассажиров и персонала вокзала. Особое внимание уделялось предметам, с которыми регулярно контактируют пассажиры: входные ручки, кассовые и справочные окна, сиденья в зале ожидания. Общая площадь обработанных составила 1300 квадратных метров.

- Процедура дезинфекции сегодня это не формальность, а жизненная необходимость. Железнодорожный вокзал в Сургуте является крупным узлом Свердловской железной дороги на территории Югры. Важно предупредить проникновение и распространение возбудителя заболевания на таких объектах, где имеется большая угроза его завоза извне - пояснил начальник спецчасти Андрей Граблев.