Юные художники Нижневартовска научатся "методу египтян" Фото: Администрация города Нижневартовска

Для обучающихся художественных отделений детских школ искусств Нижневартовска, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области изобразительного и декоративно–прикладного искусства, 18 – 19 декабря в онлайн-формате состоится мастер – класс "Мир предметов".

Организатор мероприятия: МАУДО города Нижневартовска "Детская школа искусств №3".

Его проведет профессор, заведующий кафедрой архитектуры, дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет" Светлана Кравченко.

Мастер-класс проводится в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы". Участники смогут овладеть навыками стилизации предметов натюрморта, научатся стилизовать предметы, создавать и подчеркивать это цветовым решением. Юные художники смогут изучить метод египтян, метод оверлэппинга, метод образного видения, символического видения, методы агглютинации, гиперболизации.