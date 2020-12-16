Известный спичрайтер расскажет в новой книге, как писать тексты публичных выступлений

Тюменцы, как собственно, и все россияне, смогут сами писать тексты для публичных выступлений. Чтобы научиться это делать, нужно всего лишь приобрести книгу спичрайтера и политконсультанта Дениса Дворникова «Спичрайтинг. Практические советы по написанию текстов публичных выступлений». К выходу в 2021 году тираж готовит издательство «Этерна».

Из книги Дениса Дворникова читатель узнает, кто такой спичрайтер, а также увидит примеры выступлений удачных и провальных, узнает, где искать вдохновение и как правильно структурировать текст. Автор рассказывает обо всех основных нюансах спичрайтинга, о профессиональных секретах, психологических аспектах и способах развития писательских навыков.

– Книга, на написание которой у автора ушло чуть менее трех лет, представляет собой одновременно учебно-методическое пособие, обширный практикум, а также коллекцию интересных и забавных случаев, происходивших с публичными людьми во время подготовки к выступлениям. Работа написана легким, доброжелательным к читателю языком и оставляет не только приятное послевкусие, но и множество поводов порассуждать о различных аспектах текстовой коммуникации, – рассказывают издатели.

Отметим, что Денис Дворников окончил Российский университет дружбы народов в 2001 году. В 2010-м прошел обучение в Университете Бирмингема по направлению «Политология», а в 2015 году – курс драматургии Оксфордского университета.

Он готовит тексты публичных выступлений с 2001 года. На его счету – знаковые речи для федеральных министров, губернаторов, депутатов Государственной думы, а также руководителей крупных компаний, муниципальных образований и финансово-промышленных групп.