Жительница Лангепаса набрала в магазине продуктов и пронесла их мимо кассы Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 70 преступлений, из которых по горячим следам раскрыто 47, раскрываемость составила 67%, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Так, в Сургуте у женщины похитили сотовый телефон, два телевизора, ноутбук и ювелирные украшения на общую сумму 40 тысяч рублей. Оказалось, что во всем виноват 35-летний безработный, который проник в квартиру потерпевшей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске у четырех жителей похитили сотовые телефоны. Причем в трех случаях похитители с помощью гаджетов и банковского приложения обналичили счета местных жителей на общую сумму более 80 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

В Сургуте задержали 34-летенго мужчину, у которого во время личного досмотра обнаружили и изъяли полимерный пакет со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что содержимое – наркотик общей массой 0,47 грамма. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Лангепасе 34-летняя, ранее судимая, женщина решила пополнить свои продуктовые запасы. В сетевом магазине она набрала продуктов на 3 тысячи рублей и пронесла их мимо кассы. Установить женщину удалось с помощью видеокамер. Женщина призналась в содеянном, в ее отношении возбуждено уголовное дело.