Погода в Югре 12 декабря: холодина и небольшой снег Фото: pixabay.com

В Югре сегодня, 12 декабря, ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -11…-16 °С, по востоку -17,-22 °С, при прояснениях -23,-28 °С, днем -7,-12 °С, по востоку -13,-18 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -13…-15 °С, днем -10…-12 °С.

Смотрите подробную инфографику погоды в Югре на 12 декабря: