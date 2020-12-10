Школьники Сургутского района прыгнули с парашютом 1230 раз Фото: Администрация Сургутского района

Военно-спортивный клуб «Юный десантник» им. Нарбоя Сиддикова работает в Сургутском районе. Мальчишки и девчонки здесь проходят парашютную подготовку, совершают полеты в аэротрубе, реальные полёты в небе и конечно прыгают с высоты. За 19 лет существования клуба ребята прыгнули с парашютом 1230 раз.

Из местного бюджета на прыжки школьников было выделено 800 тысяч рублей. В течение 4-х лет ребята ежегодно получали по 200 тысяч рублей по программе "Небо без наркотиков". В 2020 году практические мероприятия завершились 5-6 декабря. Когда на базе авиационно-спортивного клуба «Высота» в Увате Тюменской области 17 юных десантников из Угута выполнили 50 прыжков с парашютом.

Из 17 человек 6 прыгали впервые, в том числе 2 девочки, которые нисколько не испугались и сделали всё хорошо. Все юные спортсмены выполнили 3-й разряд по парашютному спорту и получили удостоверения.

- Во время занятий в клубе каждый из ребят совершает от 7 до 12 прыжков. Мы даём такую серьёзную подготовку к армии, что ежегодно 2-3 наших воспитанника идут служить в воздушно-десантные войска, - рассказал руководитель клуба Александр Морозов.

Кроме того, в августе 2020 года открылось АНО "Центр спортивного и военно-патриотического воспитания молодёжи "Гвардия". Благодаря финансовой поддержке главы Сургутского района организация приобрела 2 мотобайка и 5 экземпляров мотоснаряжения. Сегодня парашютный клуб "Юный десантник" входит в состав Центра "Гвардия".