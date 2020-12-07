В Советском районе за убийство знакомого задержали рецидивистку Фото: pixabay.com

Югорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против 48-летней жительницы Советского района, которая подозреваются в убийстве.

В вечерние часы 4 декабря 2020 года пьяная подозреваемая находилась в квартире одного из домов поселения Малиновский. Там она поругалась с 54-летним знакомым из-за того, что тот оскорбил её и ударил. Во время ссоры она нанесла ему несколько ударов в грудь кухонным ножом. Мужчина попытался покинуть место происшествия, но злоумышленница ударила его ножом в ягодицу. Затем, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемая сообщила в полицию.

Женщина 2 года назад условно-досрочно освобождена от отбывания наказания за убийство, совершенное в 2012 году, теперь снова заключена под стражу. По уголовному делу проводится расследование.