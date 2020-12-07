Сургутянин перевел 6 миллионов мнимому брокеру Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту обратился 49-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Сургутянину позвонил мужчина и предложил дополнительный заработок. Злоумышленник представился менеджером торговой брокерской платформы «rsk-partners.com», убедил югорчанина создать аккаунт на данном сайте и вносить туда деньги для того, чтобы торговать на бирже.

В течение четырех месяцев мужчина поддерживал связь с мошенниками, которые утверждали, что в дальнейшем, все внесенные деньги будут приумножены в разы. Таким образом, сургутянин регулярно переводил свои накопления на различные банковские счета.

Мужчина даже продал своё имущество, а также брал кредиты в банках. Общая сумма ущерба составила почти 6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, если мошенников задержат, то они могут лишится свободы на срок до 10 лет.